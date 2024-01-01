«Амкар» проведёт в Перми турнир памяти погибшего в ДТП футболиста Соревнования пройдут 19 мая Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В воскресенье, 19 мая, в Перми пройдёт первый турнир (0+) в память о погибшем в дорожно-транспортном происшествии футболисте Евгении Ситникове, рассказали в ФК «Амкар». Соревнования должны стать ежегодными.

Турнир будет проходить на стадионе «Гайва» в формате 7х7. Регистрация участников уже началась. Все вырученные средства со взносов команд будут переданы семье Евгения.

Напомним, 11 октября в 22:00 на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области Евгений Ситников попал в смертельное ДТП. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». Ситников скончался на месте. В аварии пострадали и другие футболисты, которые находились в машине: одноклубник Евгения Кирилл Кочетов, а также Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. Кочетов впал в кому и умер в больнице спустя 20 дней. Мыльников и Федорочев получили незначительные травмы.

Евгений Ситников родился в Перми 15 мая 1990 года и играл в футбольном клубе «Амкар» на позиции центрального защитника. Был известным и талантливым спортсменом. В июле 2023 года перешёл в «Уралец-ТС».

Похоронили 33-летнего Евгения 14 октября в Перми.

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