Экс-директор пермского завода стал советником главы Белгородской области по безопасности Сергею Дядькину уже поручено провести учения по подготовке населения к ЧС Поделиться Твитнуть

Сергей Дядькин / фото: poryadovki.ru

В правительстве Белгородской области появился новый советник по безопасности. Им стал бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» (Пермь) Сергей Дядькин. О новом назначении сообщили белгородские СМИ.

Во время оперативного совещания с правительством 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков дал первое поручение Дядькину: вместе с другими областными чиновниками ему предстоит разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче. «Вижу необходимость в подготовке населения к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях», — отметил Гладков.

Напомним, Сергей Дядькин возглавлял ПАО «Мотовилихинские заводы» в 2018-2023 годах.

В декабре прошлого года он оставил пост управляющего директора «МЗ» после продажи имущественного комплекса предприятия Акционерному обществу «Ремдизель» (Татарстан). При этом Сергей Дядькин продолжил, правда, недолго, руководить военным (АО «СКБ») и гражданским (ООО «МГМ») подразделениями завода, ставшими дочерними структурами ПАО «МЗ». Уже в конце января он уволился из ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» и АО «Специальное конструкторское бюро».

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