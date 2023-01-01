Сергей Дядькин покинул пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы»
Из компании ушли ещё 70 человек
Пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» покинул Сергей Дядькин. Вместе с ним из головной компании ушли ещё 70 чел. Это связано с продажей имущественного комплекса предприятия Акционерному обществу «Ремдизель» (Татарстан). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
При этом Сергей Дядькин продолжает руководить военным (АО «СКБ») и гражданским (ООО «МГМ») подразделениями завода, ставшими дочерними структурами ПАО «МЗ».
Сергей Дядькин стал руководителем холдинга в 2020 году, сменив на этом посту Александра Анохина.
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