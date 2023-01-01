Сергей Дядькин покинул пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Из компании ушли ещё 70 человек Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» покинул Сергей Дядькин. Вместе с ним из головной компании ушли ещё 70 чел. Это связано с продажей имущественного комплекса предприятия Акционерному обществу «Ремдизель» (Татарстан). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

При этом Сергей Дядькин продолжает руководить военным (АО «СКБ») и гражданским (ООО «МГМ») подразделениями завода, ставшими дочерними структурами ПАО «МЗ».

Сергей Дядькин стал руководителем холдинга в 2020 году, сменив на этом посту Александра Анохина.

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