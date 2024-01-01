В Перми Сергей Дядькин окончательно покидает «Мотовилихинские заводы» Его последним рабочим днём в холдинге станет 25 января Поделиться Твитнуть

Сергей Дядькин / фото: poryadovki.ru

Экс-директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин, возглавлявший предприятие в 2018-2023 годах, уходит из холдинга. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», топ-менеджер уже проинформировал подчинённых о своём увольнении.

Пока Сергей Дядькин возглавляет ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» (МГМ, гражданский дивизион) и АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ, оборонный дивизион). Его последним рабочим днём на предприятиях станет 25 января.

Вместе с Дядькиным уволятся директор по финансам МГМ Кирилл Богомолов и директор по снабжению Михаил Гайовишин. Смена менеджмента является инициативой нового владельца филиалов МЗ — предприятия «Ремдизель» из Татарстана.

После ухода Дядькина руководство бывшими филиалами МЗ будет передано их исполнительным директорам — Вадиму Файзрахманову (СКБ) и Юрию Кокину (МГМ). Оба руководителя являются выходцами из Перми и долгое время работали в холдинге. Юрий Кокин ранее занимал должность главного инженера ООО «Металлургический завод „Камасталь“», а Вадим Файзрахманов начинал свою карьеру мастером на «Третьем спецмаше». «Ремдизель» также планирует назначить своего представителя, Айдара Валеева, на должность финансового директора бывших филиалов МЗ. Валеев уже работает в прежнем холдинге в качестве советника директора.

Кадровые перемены на «Мотовилихинских заводах» начались после того, как прошлой осенью имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд руб. Татарскому АО «Ремдизель» в рамках процедуры банкротства. В декабре Сергей Дядькин уже покинул должность исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы», которое выполняло функции управляющей организации. Вместе с ним прекратили работу и перешли в дочерние общества примерно 70 сотрудников управляющей компании.

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