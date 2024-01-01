Екатерина Артёмова Власти Перми ищут перевозчика на новый маршрут из Индустриального района Маршрут №72 запускается на время ограничения трамвайного движения Поделиться Твитнуть

Фото: сайт администрации Перми

В Перми объявлен отбор перевозчика на обслуживание компенсационного автобусного маршрута №72 «Планета — ЦУМ». В пресс-службе администрации города напомнили, что он запускается на время отсутствия трамвайного движения в Индустриальном районе из-за реконструкции путепровода на ул. Карпинского. Планируется, что новый автобусный маршрут начнёт работу в мае, точную дату сообщат дополнительно.

Маршрут №72 будет проходить по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и улице Ленина. На линии будут курсировать 12 автобусов большого класса.

Напомним, на участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов планируется провести серьёзную реконструкцию: расширить проезжую часть до шести полос, провести переустройство трамвайных путей и путепровода через железную дорогу, обустроить сети наружного освещения и ливневой канализации.

В мае этого года в рамках реконструкции должны начаться работы по обновлению мостового перехода над Транссибирской железнодорожной магистралью. Предполагается, что они будут продолжаться год, до мая 2025-го. На это время будет прекращено движение всех видов транспорта на участках ул. Карпинского и ул. Столбовой между ш. Космонавтов и ул. Левченко.

Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Трамвайное движение между Балатово и центром остановится полностью. Ещё в январе стало известно, что на период его прекращения будет запущен компенсационный автобусный маршрут.

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