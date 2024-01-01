Весной этого года в Перми запустят компенсационный маршрут №72 Он свяжет Индустриальный район с центром города Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба департамента транспорта Перми

Чиновники дептранса Перми встретились с представителями ОНФ в Пермском крае, чтобы обсудить вопросы ремонта трамвайной линии в Индустриальном районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского дептранса.

На встрече был поднят вопрос информирования и компенсационных маршрутов для этого направления.

Как пояснил начальник дептранса Анатолий Путин, сейчас увеличен выпуск на автобусных маршрутах №13 и 62, следующий шаг — компенсационный маршрут №72, который сейчас прорабатывается. Он пообещал «активнее информировать пермяков о происходящих изменениях».

Запустить компенсационный маршрут чиновники пообещали весной, когда начнётся реконструкция ул. Карпинского. Он соединит Индустриальный район с центром города.

Представители ОНФ также рассказали о неудобном переходе улицы в районе остановки «Ипподром».

По словам представителя ООО «Мовиста регионы Пермь», которое занимается реконструкцией трамвайных путей в Перми, такая ситуация возникла в связи с повреждением кабеля, поэтому обустройство перехода было задержано. Компания взяла этот вопрос на проработку и пообещала не допускать подобные ситуации в будущем.

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