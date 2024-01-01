В Перми с 6 апреля закроют движение транспорта по улице Запорожской Ограничения связаны с достройкой дома на Старцева, 143 Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

На ул. Запорожской в Перми планируется временно запретить движение всех видов транспорта. Участок находится рядом с ЖК «Авиатор». Согласно опубликованному 1 апреля распоряжению краевого минтранса, ограничения введут на две недели.

Движение будет запрещено на участке улицы от дома № 1/1 до ул. Чукотской на период с 00:00 часов 6 апреля до 00:00 часов 22 апреля. В это время здесь здесь запланированы работы по укладке сети водоснабжения для подключения строящегося дома на ул. Старцева, 143. Работы выполнит пермская компания ООО «ТехСтрой».

Напомним, разрешение на строительство 21-этажного многоквартирного дома по ул. Старцева, 143 было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Планировалось ввести его в эксплуатацию в 2018-м, но застройщик не исполнил свои обязательства. Минстрой Пермского края в 2020 году направил в федеральный фонд защиты прав дольщиков ходатайство для получения новых мер господдержки более 300 дольщиков. В результате фонд помог введению конкурсного производства в отношении недобросовестного застройщика и взял объект в работу.

В мае 2021-го было принято решение о достройке проблемного дома. В июне прошлого года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края заключил договор с ООО СК «ТехСтрой».

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