В Перми будут восстановлены права более 300 дольщиков проблемного дома на ул. Старцева, 143 Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке проблемного дома по ул. Старцева, 143 в Перми. Таким образом будут восстановлены права более 300 граждан, сообщают в краевом минстрое.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков в Пермском крае лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин. «Каждый житель Прикамья должен получить долгожданную квартиру или компенсацию», — отмечал глава региона.



Разрешение на строительство 21-этажного дома было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Планировалось, что дом будет введен в эксплуатацию в 2018 году, но застройщик не исполнил свои обязательства.



В 2020 году Минстрой Пермского края направил в Федеральный Фонд ходатайство в отношении долгостроя на ул. Старцева для получения новых мер господдержки дольщиков. В результате Фонд помог введению конкурсного производства в отношении недобросовестного застройщика и взял объект в работу.



Теперь, когда принято решение о достройке, Регфонд подаст в суд иск о получении прав на завершение строительства дома. «Механизм достройки проблемного дома с помощью федеральных мер поддержки единый. После получения прав на достройку будет проведено обследование технического состояния дома, на основании итогов обследования выбранный подрядчик разработает проект достройки, следом начнутся строительно-монтажные работы. Каждый этап этого процесса важен и обязателен. Дольщики должны заехать в свои квартиры с уверенностью в качестве и безопасности дома», — прокомментировал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.



На сегодняшний день Федеральным Фондом уже приняты решения о достройке 18 проблемных домов и выплате компенсаций дольщикам 17 домов. В этом году ожидается принятие решений еще по 11 домам.



Информация о ходе достройке домов публикуется на сайте https://fond214pk.ru/ в разделе «Объекты».

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