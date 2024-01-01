В Перми зарегистрировали ассоциацию рестораторов для поддержки участников рынка Организация также будет заниматься обучением персонала Поделиться Твитнуть

ресторан «Медуза»

В Перми появилась Ассоциация рестораторов «Гостеприимство и сервис». Её основателями стали владельцы пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen Николай Конищев и Арсений Кокаровцев.

«Мероприятия, которые будет организовывать ассоциация "Гостеприимство и сервис", направлены на активное развитие и совершенствование ресторанного рынка в Прикамье»,— рассказал Николай Конищев изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам предпринимателя, объединение существовало и раньше. Решение зарегистрировать организацию официально было принято для эффективной коммуникации с предприятиями и представителями власти. Ассоциация создана для поддержки участников ресторанного рынка на территории Пермского края и организации учебных программ для официантов, поваров, барменов и менеджеров.

В ноябре ресторан Nolan Wine & Kitchen вошёл в топ-10 лучших, по версии премии WHERETOEAT российских гастрономических журналистов. Заведение оказалось на четвёртом месте.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что основной проблемой, с которой приходится сталкиваться рестораторам, стал кадровый вопрос. По мнению экспертов, немалую роль в этом играет низкий уровень престижности и признания задействованных в общепите профессий. Одним из решений может стать сотрудничество с правительством для формирования новых идей и привлекательного образа индустрии в среднем образовании.

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