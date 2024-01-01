Екатерина Артёмова Частные клиники Прикамья готовы проводить доабортное консультирование Об этом заявили в краевом минздраве Поделиться Твитнуть

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На базе краевого перинатального центра прошло совещание, посвящённое новым аспектам доабортного консультирования и репродуктивного здоровья населения региона. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, в ходе совещания представители частных медицинских центров, оказывающих помощь по профилю женского здоровья, выразили готовность проводить доабортное консультирование в своих медучреждениях.

В краевом минздраве уточнили, что под доабортным консультированием подразумевается консультация специалиста, когда женщина решается на аборт.

«То есть с ней будет проводиться беседа, во время которой она может взвесить все «за» и «против». Ей будет предоставляться информация о мерах государственной социальной поддержки во время беременности и после рождения ребёнка. После чего она уже примет окончательное решение», — приводит комментарий министерства «Рифей-Пермь».

Напомним, а феврале этого года член Общественной палаты Пермского края и бывший министр культуры региона Игорь Гладнев выступил с инициативой ввести в Прикамье штрафы за склонение к аборту, по примеру ряда других субъектов РФ. Позже в Общественной палате обсудили проект соответствующего закона. Представители Пермской епархии предлагали предусмотреть в нём доплату для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность.

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