Екатерина Артёмова
Частные клиники Прикамья готовы проводить доабортное консультирование
Об этом заявили в краевом минздраве
В краевом минздраве уточнили, что под доабортным консультированием подразумевается консультация специалиста, когда женщина решается на аборт.
«То есть с ней будет проводиться беседа, во время которой она может взвесить все «за» и «против». Ей будет предоставляться информация о мерах государственной социальной поддержки во время беременности и после рождения ребёнка. После чего она уже примет окончательное решение», — приводит комментарий министерства «Рифей-Пермь».
Напомним, а феврале этого года член Общественной палаты Пермского края и бывший министр культуры региона Игорь Гладнев выступил с инициативой ввести в Прикамье штрафы за склонение к аборту, по примеру ряда других субъектов РФ. Позже в Общественной палате обсудили проект соответствующего закона. Представители Пермской епархии предлагали предусмотреть в нём доплату для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность.
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