Максим Артамонов В Перми предложили доплачивать врачам за отказ женщин прерывать беременность С такой инициативой выступила Пермская епархия Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось заседание рабочей группы краевой Общественной палаты, на которой представители Пермской епархии предложили включить в проект закона о запрете склонения к абортам «выплату доплаты для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность». Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Участие в заседании приняли член Общественной палаты и бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев, юрист Пермской епархии Пётр Карелин и представительницы регионального отделения МО «Союз православных женщин».

Кроме того, на заседании рабочей группы было предложено провести беседы в школах Пермского края о вреде, который влечёт за собой операция по искусственному прерыванию беременности. Рассматривался вопрос и о награждении орденом «Мать-героиня» за рождение четырёх и более детей. Как это будет реализовываться на практике, не уточняется.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в начале февраля Игорь Гладнев поддержал предложение Союза православных женщин, а также работников здравоохранения и выступил с инициативой о разработке и принятии регионального закона о запрете склонения к аборту. Сообщалось, что на тот момент инициатива находилась на стадии юридического изучения, после чего будет вынесена на рассмотрение в краевую Общественную палату. Позднее Палата внесёт соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Принятие законов о запрете склонения к абортам началось в российских регионах прошлым летом. Первым такой закон был принят в Мордовии, затем в Тверской, Калининградской и Новгородской областях. Сейчас законопроект рассматривается в Тамбовской области.

По мнению законодателей, такая мера позволит бороться с низкой рождаемостью. Под «склонением к искусственному прерыванию беременности» депутаты подразумевают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. Все эти действия признаются «угрозой для семьи». Во всех регионах нарушителей ждут штрафы: до 10 тыс. руб. — для граждан, до 20 тыс. руб. — для иностранцев, до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и до 200 тыс. руб. — для юридических лиц. Штрафовать будут вне зависимости от того, был в итоге сделан аборт или нет.

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