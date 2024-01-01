Экс-министр культуры Прикамья предлагает ввести штрафы за склонение к аборту Такие законы уже приняты в нескольких российских регионах Поделиться Твитнуть

Игорь Гладнев

Константин Долгановский

Член Общественной палаты Прикамья и бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев поддержал предложение Союза православных женщин, а также работников здравоохранения и выступил с инициативой о разработке и принятии регионального закона о запрете склонения к аборту. Об этом сообщает telegram-канал «Звезда Пермь».

Игорь Гладнев отметил, что данная инициатива находится на стадии юридического изучения, после чего будет вынесена на рассмотрение в краевую Общественную палату. Позднее Палата внесёт соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Принятие законов о запрете склонения к абортам началось в российских регионах прошлым летом. Первым такой закон был принят в Мордовии, затем в Тверской, Калининградской и Новгородской областях, продолжается рассмотрение законопроекта в Тамбовской области. Так планируют бороться, в том числе, с низкой рождаемостью. Под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели подразумевают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. Данные действия признаются «угрозой для семьи». Во всех регионах нарушителей ждут штрафы: до 10 тыс. руб. — для граждан, до 20 тыс. руб. — для иностранцев, до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и до 200 тыс. руб. — для юридических лиц. Штрафовать будут вне зависимости от того, был в итоге сделан аборт или нет.

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