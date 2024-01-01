Алёна Бронникова
Суд признал совладельца пермской сети «Аптека от склада» Николая Шаврина банкротом
Сумма исковых требований составила 4,18 млрд рублей
Арбитражный суд Пермского края признал несостоятельным второго сооснователя фармацевтической сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Согласно информации, опубликованной 28 марта в картотеке судебных дел, в отношении пермского бизнесмена введена реализация имущества. Сумма исковых требований — 4,18 млрд руб.
Ранее суд признал банкротом Андрея Годовалова — бизнес-партнёра Шаврина. Сумма его долга составляла 4,27 млрд руб.
О том, что Андрей Годовалов и Николай Шаврин планируют заявить о банкротстве, стало известно в октябре 2023 года. Среди кредиторов были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк. В арбитражный суд с заявлениями о своей несостоятельности предприниматели обратились 21 ноября.
В декабре в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» у Годовалова арестовали два земельных участка, нежилое двухэтажное здание, жилое и транспортные средства. У Шаврина был арестован гостевой дом.
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