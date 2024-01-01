Алёна Бронникова Суд признал совладельца пермской сети «Аптека от склада» Николая Шаврина банкротом Сумма исковых требований составила 4,18 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Арбитражный суд Пермского края признал несостоятельным второго сооснователя фармацевтической сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Согласно информации, опубликованной 28 марта в картотеке судебных дел, в отношении пермского бизнесмена введена реализация имущества. Сумма исковых требований — 4,18 млрд руб.

Ранее суд признал банкротом Андрея Годовалова — бизнес-партнёра Шаврина. Сумма его долга составляла 4,27 млрд руб.

О том, что Андрей Годовалов и Николай Шаврин планируют заявить о банкротстве, стало известно в октябре 2023 года. Среди кредиторов были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк. В арбитражный суд с заявлениями о своей несостоятельности предприниматели обратились 21 ноября.

В декабре в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» у Годовалова арестовали два земельных участка, нежилое двухэтажное здание, жилое и транспортные средства. У Шаврина был арестован гостевой дом.

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