У пермских владельцев сети «Аптека от склада» арестовали имущество Исковые требования к коммерсантам предъявил Сбербанк Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Согласно решениям Арбитражного суда Пермского края, в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» арестовано имущество пермских фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. На информацию в картотеке суда первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

У Годовалова арестованы два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, включая внедорожник Land Rover. Вся собственность Годовалова находится в Кировском районе Перми, а сам он оценивает сумму требований к себе в 4,2 млрд руб.

Что касается Шаврина, то у него был арестован гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении. Согласно оценке самого Шаврина, сумма исковых требований к нему составляет около 4,1 млрд руб.

Напомним, что 21 ноября Годовалов и Шаврин, являющиеся владельцами сети «Аптека от склада», обратились в арбитражный суд с заявлениями о своей несостоятельности.

Торговые точки сети почти свернули свою деятельность.

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