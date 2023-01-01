Перестал работать сайт сети «Аптека от склада» Поделиться Твитнуть

Сайт сети «Аптека от склада» с 27 октября стал недоступен для пользователей. При загрузке страницы сообщается, что сервис временно не работает.

​Владельцы сети Андрей Годовалов и Николай Шаврин объявили о своём намерении обанкротиться. Информация об этом появилась на ЕФРСБ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Аптеки бренда в настоящее время массово закрываются. В Перми из 72 аптек пока продолжают работать шесть.

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