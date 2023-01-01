​Владельцы сети «Аптека от склада» объявили о своём намерении обанкротиться Аптеки бренда в настоящее время массово закрываются Поделиться Твитнуть

Пермский бизнесмен Андрей Годовалов, основатель известного фармацевтического дистрибьютора «Годовалов» и сети аптек «Аптека от склада», объявил о своём намерении подать заявление о банкротстве. Информация опубликована на ЕФРСБ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным опубликованного заявления, Годовалов, имеющий несколько крупных банковских долгов, планирует обратиться в арбитражный суд в качестве ИП для официального признания своей финансовой неплатёжеспособности. Среди кредиторов Годовалова указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк.

Бизнес-партнёр Годовалова Николай Шаврин также планирует подать заявление о банкротстве. И об этом тоже сказано на Федресурсе, кредиторы Шаврина те же.

Годовалов и Шаврин владеют основными долями фармацевтического дистрибьютора «Годовалов» и сети аптек «Аптека от склада».

Аптеки бренда в настоящее время массово закрываются. На официальном сайте сети указаны только шесть адресов аптек в Перми, которые продолжают работать. Ранее 2ГИС сообщал, что в Перми работало 72 «Аптеки от склада».

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