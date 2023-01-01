Алёна Бронникова В суд поступили заявления владельцев сети «Аптека от склада» о банкротстве Обращения были зарегистрированы 21 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступили заявления от владельцев фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина о банкротстве. Согласно информации, опубликованной в картотеке дел, обращения поступили 21 ноября.

Оба бизнесмена обратились в суд в качестве индивидуальных предпринимателей. Судья Эльмира Кудрина 22 ноября оставила заявление Николая Шаврина без движения до 9 января 2024 года. Сумма исковых требований составляет 4,18 млрд руб. Заявление его бизнес-партнёра Андрея Годовалова о признании должника банкротом рассмотрит судья Артур Любишин. По данному документу пока решения нет, сумма долга не указана.

О том, что пермский бизнесмен Андрей Годовалов, основатель фармацевтического дистрибьютора «Годовалов» и сети аптек «Аптека от склада», и его деловой партнёр Николай Шаврин планируют заявить о банкротстве, стало известно в октябре. Среди кредиторов были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк.

Оба предпринимателя владеют основными долями ООО «Годовалов» и сети «Аптека от склада». Аптеки бренда в настоящее время массово закрываются. По данным сайта checko.ru, ООО с 6 октября 2023 года находится в стадии ликвидации. За процедуру будет отвечать Михаил Берёзкин, руководитель ещё трёх компаний, основанных Годоваловым и Шавриным: ООО «Фармэксперт», ООО «Медфарм экспресс», ООО «Партнёрство строй».

Летом судебные приставы Прикамья наложили на имущество ООО «Годовалов» арест из-за накопившегося долга по кредитному договору с ПАО «Сбербанк». Сообщалось, что общая сумма задолженности и процентов составила 183,7 млн руб. После подачи иска банк списал 1,8 млн руб. со счёта заемщика без его распоряжения в счёт погашения просроченного долга. В начале ноября арбитраж удовлетворил иск «Сбербанка» и принял решение о взыскании недоимки в 181,9 млн руб.





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