Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск Сбербанка к владельцам сети «Аптека от склада» Сумма требований составила 181,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ПАО «Сбербанк России» к пермской фармацевтической компании ООО «Годовалов», которое занимается развитием сети «Аптека от склада». Информация опубликована в картотеке судебных дел.

«Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Годовалов» в пользу ПАО «Сбербанк России» 181,9 млн руб., в том числе просроченный основной долг 175,6 млн руб. и неустойка 6,2 млн руб. А также взыскать 200 тыс. руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины», — сообщается в решении суда от 8 ноября.

Летом региональное ГУФССП России наложило на имущество ООО «Годовалов» арест из-за накопившегося долга по кредитному договору с ПАО «Сбербанк». Сообщалось, что общая сумма задолженности и процентов составила 183,7 млн руб. Краевой арбитражный суд вынес определение о взыскании долга, и соответствующий документ о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество ответчика поступил в службу судебных приставов.

Согласно материалам дела, после подачи иска банк списал 1,8 млн руб. со счёта заемщика без его распоряжения в счёт погашения просроченного долга. Таким образом, взыскиваемая сумма снизилась до 181,9 млн руб. При этом решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

В октябре стало известно, что основатель дистрибьютора «Годовалов» и фармсети «Аптека от склада» Андрей Годовалов, объявил о намерении подать заявление о банкротстве. По данным документа, у пермского бизнесмена имеется несколько крупных банковских долгов, и он планирует обратиться в арбитражный суд в качестве ИП для официального признания своей финансовой неплатёжеспособности. Среди кредиторов Годовалова указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк.

Бизнес-партнёр Годовалова Николай Шаврин также планирует подать заявление о банкротстве. Кредиторы Шаврина те же.





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