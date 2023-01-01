Алёна Бронникова Из-за долга в 183,7 млн рублей арестовано имущество пермской фармкомпании Суд 10 июля рассмотрит заявление фирмы об отмене мер Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

На имущество пермской фармацевтической компании ООО «Годовалов» наложен арест из-за накопившегося долга по кредитному договору с ПАО «Сбербанк». Общая сумма задолженности и процентов составила 183,7 млн руб. Краевой арбитражный суд вынес определение о взыскании долга, и соответствующий документ о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество ответчика поступил в службу судебных приставов.

«Возбудив исполнительное производство, сотрудники ведомства незамедлительно выехали по местонахождению имущества должника (ул. Богдана Хмельницкого, 39). В результате проведённых действий наложен арест на медикаменты, а также узкопроходные подъёмники. Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Арест на имущество может быть снят, если суд удовлетворит ходатайство компании «Годовалов» об отмене обеспечительных мер. Рассмотрение дела назначено на 10 июля.

По данным официального сайта ООО «Годовалов», это логистическое фармпредприятие, клиенты которого расположены в более 37 регионах России. У компании есть пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени и Новосибирске.





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