Алёна Бронникова Совладелец пермской сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов признан банкротом Сумма исковых требований составляет более 4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом основателя фармацевтического дистрибьютора «Годовалов» и сети аптек «Аптека от склада» Андрея Годовалова. Согласно информации, опубликованной 13 марта в картотеке судебных дел, в отношении пермского бизнесмена введена реализация имущества. Сумма исковых требований составляет 4,27 млрд руб.

Рассмотрение заявления о банкротстве его делового партнёра Николая Шаврина отложено до 28 марта. Сумма его долга составляет 4,18 млрд руб.

О том, что Андрей Годовалов и Николай Шаврин планируют заявить о банкротстве, стало известно в октябре. Среди кредиторов были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП-Банк. В арбитражный суд с заявлениями о своей несостоятельности предприниматели обратились 21 ноября. Торговые точки бренда «Аптека от склада» почти свернули свою деятельность.

В декабре в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» у Годовалова арестовали два земельных участка, нежилое двухэтажное здание, жилое и транспортные средства. У Шаврина был арестован гостевой дом.

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