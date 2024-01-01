В Перми пострадавших в ДТП у ЦУМа выписали из больницы В начале марта их на большой скорости сбила иномарка Поделиться Твитнуть

В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» рассказали о состоянии двух пострадавших молодых людей, которые оказались невольными жертвами трагедии у ЦУМа, когда лихач на большой скорости сбил трёх пешеходов.

Сейчас обоих молодых людей выписали из больницы, они закончили лечение, отметили в ведомстве.

Смертельное ДТП в центре Перми произошло 3 марта в 06:12. Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был Богдан Сулига, ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, а двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. Похороны студентки состоялись 5 марта.

Шофёра задержали спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО до 1 мая.

После задержания мужчина записал видеообращение, в котором рассказал, почему он скрылся с места ДТП, когда на большой скорости сбил троих студентов, даже не притормозив. Виновник смертельной аварии принёс извинения семье погибшей и пострадавшим.









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