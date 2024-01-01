В Косе простятся с погибшим участником СВО Военнослужащему было 28 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб уроженец Пермского края Дмитрий Орлов. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Косинского округа.

Дмитрий Орлов родился 27 февраля 1996 года. В декабре 2023-го решил отправиться в зону спецоперации. Погиб 20 февраля 2024 года в ходе выполнения боевых задач.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 29 марта в 14:30. Церемония пройдёт на площади культурно-досугового центра села Коса.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб житель Сивинского муниципального округа Дмитрий Мальцев. До этого сообщалось о смерти жителя Кизела Юрия Попеля, который работал бригадиром ПЧ-14 на железной дороге, но, несмотря на бронь по месту работы, в ноябре 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ.

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