С 25 марта вузы Перми возобновят работу в обычном режиме Учебные заведения отменяли очные занятия из-за теракта Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермские вузы с 25 марта возобновят учёбу в обычном режиме. В то же время в учебных заведениях сохраняется повышенный уровень безопасности. Об этом сообщает «Рифей».

В частности, меры безопасности усилены в кампусе ПГНИУ. Педагогический университет тоже отказался от планов по переводу занятий в дистанционный формат.

Напомним, вузы Перми в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщили об отмене очных занятий на 23 и 24 марта. В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете заявили о переходе на дистант «до особого распоряжения ректора», однако позже руководство вуза отказалось от этой идеи. Однако вечером 23 марта на официальной странице ПГГПУ ВКонтакте сообщалось, что вуз не будет уходить на дистант.

На фоне трагедии в Подмосковье занятия отменили и некоторые школы, а запланированные на 23 марта Дни открытых дверей перенесли на следующие выходные.

Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. В Перми, как и во многих других городах, состоялось несколько акций, посвящённых памяти жертв теракта.

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