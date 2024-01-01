В России 24 марта объявлено днём общенационального траура Все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Воскресенье, 24 марта, в память о жертвах теракта, совершённого в подмосковном «Крокус Сити Холле», объявлено днём общенационального траура в России, сообщил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Он выразил свои соболезнования всем, кто потерял близких и родственников.

Глава государства назвал это происшествие «кровавым и варварским терактом», так как десятки невинных людей стали жертвами этого преступления. Путин отметил, что преступники безжалостно убивали россиян, как когда-то действовали нацисты.

В обращении президент выразил благодарность экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые сделали всё возможное, чтобы спасти жизни людей. Отдельно он поблагодарил простых граждан, «которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами доставляли пострадавших в больницы».

Глава государства отметил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны. Они направлялись в Украину, где с украинской стороны, по предварительным данным, для них было подготовлено «окно» для перехода государственной границы.

Путин добавил, что Россия уже неоднократно проходила через тяжёлые испытания, но становилась только сильнее, так будет и сейчас.

Как сообщили в СКР, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются.

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