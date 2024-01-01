Педуниверситет в Перми передумал уходить на «удалёнку» с 25 марта В вузе пояснили, что такова позиция учредителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет обновил информацию о формате проведения занятий и мероприятий в вузе. Утром 23 марта руководство ПГГПУ разместило пост на своей странице ВКонтакте об уходе образовательного процесса на дистант с 25 марта «до особого распоряжения ректора», а вечером опубликовало другую информацию.

«С понедельника, 25 марта, университет проводит занятия в обычном режиме по составленному ранее расписанию, без применения дистанционного формата. Проведение массовых культурно-развлекательных, спортивных и научных мероприятий до 31 марта приостановлено, либо будет перенесено в дистанционный формат. При принятии решения ректорат руководствовался позицией учредителя — Министерства просвещения — и консолидированным мнением педагогических вузов», — говорится в уведомлении.

Напомним, вузы Перми в связи с терактом в Красногорске сообщили об отмене очных занятий на 23 и 24 марта.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днём общенационального траура.

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