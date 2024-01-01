Из-за теракта в Подмосковье с 25 марта педагогический университет в Перми уходит на дистант Другие пермские вузы отменили очные мероприятия пока только на выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 25 марта, образовательный процесс в Пермском педагогическом университете переводится в дистант до особого распоряжения ректора. Об этом сообщили в вузе. Решение принято «на фоне трагедии в «Крокусе». В субботу, 23 марта, в ПГГПУ также отменили занятия студентов всех форм обучения и обучающихся по программам дополнительного образования и все другие массовые мероприятия.

В Пермском государственном институте культуры объявили, что усиливают меры безопасности в корпусах и общежитиях вуза, и призвали студентов и преподавателей быть бдительными. Сообщается также, что все занятия в институте в субботу, 23 марта, будут проводиться в дистанционном формате. Объявленный ранее «День открытых дверей» с 24 марта переносится на другой день, как и дополнительные занятия и репетиции, запланированные ранее на воскресенье.

Пермский государственный медицинский университет уведомил учащихся и преподавателей, что в связи с усилением антитеррористических мер все занятия в субботу, 23 марта, переводятся в дистанционный формат, а массовые мероприятия отменяются.

В связи с трагическими событиями в Подмосковье ограничения на культурные, массовые, развлекательные мероприятия в выходные ввела и Высшая школа экономики в Перми. В вузе также призвали всех проявлять бдительность и не поддаваться панике.

Ранее об отмене очных занятий и массовых мероприятий 23 и 24 марта объявили в ПГНИУ и в Пермском политехе.

Напомним, неизвестные напали на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере пять человек в камуфляжной форме ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар. По данным СКР на утро 23 марта, в результате теракта погибли более 60 человек. Глава минздрава сообщал о 115 госпитализированных, из них пятеро — дети, 60 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. МЧС опубликовало список пострадавших, в нём 99 человек.

Также стало известно, что во время теракта в «Крокусе» были пермяки.

В Пермском крае, в связи со случившимся, усилили меры безопасности.

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