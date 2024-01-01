Во время теракта в «Крокусе» были пермяки В одном из залов комплекса проходил танцевальный турнир Поделиться Твитнуть

ТАСС

Тренер и спортсменка из Перми Анна Злыгастева написала ВКонтакте, что была вечером 22 марта в «Крокус Экспо», где проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Когда из загоревшегося после стрельбы здания началась эвакуация, шёл финал одного из видов соревнований.

«Мы живы. В латинских "голых" костюмах пришлось эвакуироваться на улицу. Вещи взять не удалось. Мы в легких кофтах. До гостиницы дошли пешком. Всё в порядке», — сообщила женщина в нескольких постах.

«Крокус Экспо» — один из крупнейших выставочных центров России, который включает в себя не только концертный зал, но и торговый центр, гостиницу и множество павильонов для выставок, конференций и других мероприятий.

Напомним, неизвестные напали на «Крокус» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере пять человек в камуфляжной форме ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

До сих пор пожарные продолжают пролив конструкций подмосковного «Крокус Сити Холла». Отдельные очаги возгорания ещё остались. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов продолжается.

По данным СКР, по данным на утро 23 марта, в результате теракта погибли более 60 человек. Глава минздрава сообщал о 115 госпитализированных. МЧС опубликовало список пострадавших, в нём 99 человек.

В Пермском крае, в связи со случившимся, усилили меры безопасности. Отменены все развлекательные мероприятия.

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