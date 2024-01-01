В Пермском крае после теракта в «Крокус Сити Холле» усилили меры безопасности Отменены все развлекательные мероприятия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Губернатор Дмитрий Махонин в связи с терактом в Москве поручил усилить в Пермском крае меры безопасности.

«Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных. Нахожусь на связи с руководителями силовых структур. Все ответственные службы и ведомства находятся в постоянной готовности», — написал глава региона в telegram-канале.

В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» все занятия и иные мероприятия, запланированные в Пермском университете на 23 марта отменены. Об этом сообщили в вузе.

Напомним, 22 марта вечером в Москве произошло нападение в «Крокус Сити Холле». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и напали на присутствующих, открыв огонь. Часть людей смогла успеть эвакуироваться, но осталось значительное число людей внутри помещения. Нападавшие стреляли как в зале, так и в фойе концертного комплекса, а также перед его входом. У двух из атакующих были рюкзаки, в которых, предположительно, находились взрывные устройства.

Внутри здания возник сильный пожар, свидетели сообщили о взрывах. Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ, число жертв теракта в комплексе составило 40 человек, более 100 получили ранения.

Следственный комитет России уже начал уголовное расследование по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Террористический акт».

Соболезнования выразили губернатор Дмитрий Махонин, спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих.

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