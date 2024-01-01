Алёна Бронникова Губернатор Прикамья прокомментировал теракт в Москве Погибли 40 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в московском «Крокус сити холле», где перед концертом группы «Пикник» неизвестные в масках начали стрелять по толпе людей.

«Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле». Преступники напали на беззащитных людей. Ничем неоправданная бесчеловечность и жестокость. Соболезнования родным и близким погибших. Молимся за спасение пострадавших», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Вечером 22 марта в Москве произошла стрельба в «Крокус сити холле». Очевидцы сообщили, что в здание проникли неизвестные в камуфляже, которые напали на присутствующих, открыв огонь. Части людей удалось эвакуироваться, однако часть осталась внутри. Нападавшие вели стрельбу как в зале, так и в фойе концертного комплекса, а также перед его входом. У двоих из нападавших были рюкзаки, подозревается, что в них могли находиться взрывные устройства.

Кроме того, внутри здания произошел сильный пожар, свидетели рассказывают о взрывах. Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, медики и пожарные. Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ, по предварительным данным, в результате теракта в комплексе погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

ГСУ Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Террористический акт».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.