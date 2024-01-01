Алёна Бронникова В московском "Крокус сити холл" на концерте группы «Пикник» произошла стрельба Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

Вечером 22 марта в Москве во время концерта группы «Пикник» произошла стрельба в «Крокус сити холле». Как сообщает РИА «Новости», как минимум три человека в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь.

«В партер «Крокус сити холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком», — передаёт издание.

По словам очевидца, многим удалось выбраться. Нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в зале, в результате чего начался сильный пожар. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Музыканты не пострадали.

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