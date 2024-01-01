В школах Перми отменили Дни открытых дверей Они перенесены на неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены с 23 на 30 марта. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин. При этом он отметил, что учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию, добавив, что в образовательных учреждениях Перми, как и во всём крае, усилены меры безопасности.

Напомним, в пермские школы 23 марта были приглашены родители будущих первоклассников, чтобы познакомиться с педагогами, образовательными программами и правилами приёма в первый класс. Такие Дни открытых дверей в очном и онлайн форматах проводятся традиционно перед стартующей 1 апреля приёмной кампанией в первые классы.

Ранее сообщалось, что после теракта в Подмосковье 23 марта были отменены очные занятия в вузах Перми, все массовые и развлекательные мероприятия в Пермском крае. Пермский педагогический университет решил с 25 марта полностью перейти на дистант.

Чтобы почтить память жертв теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», жители Перми с утра несут цветы к мемориалу жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь». По последним данным, в Красногорске от пуль террористов и в пожаре погибли более 60 человек, в том числе трое детей, более 100 госпитализированы.

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