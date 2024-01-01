В память о жертвах теракта в «Крокусе» пермяки несут цветы к клубу «Хромая лошадь» Среди погибших в Подмосковье — трое детей Поделиться Твитнуть

Чтобы почтить память жертв теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», жители Перми с утра несут цветы к мемориалу жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь»*. По последним данным, в Красногорске от пуль террористов и в пожаре погибли более 60 человек, в том числе трое детей, более 100 госпитализированы.

«Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле» можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Пермский край скорбит вместе со всей страной», — написал в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле». Здоровья и сил пострадавшим. Пермь с вами!» — такую запись в своих соцсетях оставил мэр города Эдуард Соснин.

В Пермском крае после теракта в «Крокус Сити Холле» усилили меры безопасности. Отменены очные занятия в вузах, все массовые и развлекательные мероприятия.

Стало известно, что во время теракта в «Крокусе» были пермяки.

Напомним, неизвестные напали на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере пять человек в камуфляжной форме ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Теракт».

*Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» — крупнейший по числу жертв пожар в России, произошедший 5 декабря 2009 года и повлёкший гибель 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

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