Максим Артамонов Стало известно, как будет выглядеть Гостиный двор в Кунгуре после реставрации На восстановление объекта планируется потратить 661 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

На сайте краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия опубликованы акт историко-культурной экспертизы проекта по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», расположенного в Кунгуре, и эскизы будущего здания.

Как сообщили «Новому компаньону» пресс-службе краевом минстрое, теперь проектную документацию должна одобрить или отклонить Главгосэкспертиза, отметили в ведомстве.

Согласно проекту, на объекте планируется провести большие восстановительные работы, в том числе по усилению фундаментов, ремонту трещин в бутовой и кирпичной кладке здания.

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Также реставрация предполагает переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи. В ходе работ будет переустроены чердачные перекрытия, восстановлена лепнина и другие элементы здания.

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

После реставрации на здании Гостиного двора должна появиться архитектурная подсветка. Исторический объект будет оборудован пожарной сигнализацией, а входные группы приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Как ранее писал «Новый компаньон» работы по сохранению этого объекта культурного наследия оценили в 661 млн руб. Согласно проекту поправок к бюджету Пермского края на 2024-2026 годы, срок проведения ремонтных работ составит 29 месяцев.

В 2023 году на разработку научно-проектной документации по этому зданию был заключен договор с московским ООО «Проектно-строительная компания Рестюнион». Стоимость составила 8,8 млн руб. Срок выполнения работ был обозначен июнем 2024 года с последующим прохождением Главгосэкспертизы. После этого будет выбран подрядчик для непосредственной реставрации здания. Сообщалось, что к работам по сохранению «Гостиного двора» в Кунгуре планируется приступить с 2025 года.

Гостиный двор в Кунгуре является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание - «визитная карточка» торгово-купеческого Кунгура и единственный сохранившийся на Урале образец архитектуры русских гостиных дворов.

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Сооружение представляет собой каре-образную композицию из корпусов, расположенных по периметру внутреннего двора, и с крытой наружной обходной галереей. Здание образует в плане квадрат, со скошенными углами. Вдоль фасадов находится открытая аркада галереи и арочные проезды во двор. На южном и восточном фасадах в проездах сохранились массивные металлические двустворчатые ворота с коваными ажурными решётками. В скошенных углах объёма расположены входы в галерею и в торговые помещения. Входы оформлены лопатками и двумя арками.

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