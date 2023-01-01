Проект сохранения исторического здания Гостиного двора в Кунгуре будет изготовлен за 8,8 млн рублей Работами займётся московская проектно-строительная компания «Рестюнион» Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Объявлен победитель закупки на разработку научно-проектной документации объекта капитального строительства «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре Пермского края». Работами займётся ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион» (Москва).

Она единственная заявилась на конкурс, предложив изготовить проект за 8,8 млн руб. при начальной (максимальной) цене — 10,2 млн руб.

Компания начнёт работу в феврале 2023 года и завершит в ноябре 2024-го.

Подрядчику предстоит провести комплексные научные исследования, представить эскизный проект планировочной организации земельного участка, фасадов, включая их композиционные и цветовые решения, поэтажную планировку с экспликацией помещений и с указанием назначения, отчёты об инженерных изысканиях; проектную и сметную документацию, цифровые информационные модели, демонстрационные материалы, включая 3D-визуализацию.

Ранее в краевом правительстве заявляли, что здание Гостиного двора в Кунгуре будет приспособлено для размещения в нём фуд-корта, магазинов, офисных помещений и банка, а также экспозиционных залов.

ООО ПСК «Рестюнион» работает на рынке более 9 лет, зарегистрировано в Москве. Генеральный директор — Антон Шестериков. Основными видами деятельности компании являются инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Размер уставного капитала 10000 руб.

У организации есть филиал в Перми.

Напомним, кунгурский Гостиный двор отнесён к памятникам архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865-1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные здания сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

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