Алёна Бронникова Реставрацию исторического здания Гостиного двора в Кунгуре оценили в 661 млн рублей Срок выполнения работ составит 29 месяцев Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре оценили в 661 млн руб. Согласно проекту поправок к бюджету Пермского края на 2024-2026 годы, срок проведения ремонтных работ составит 29 месяцев.

Документом предлагается уменьшить объём финансирования проекта в 2024 году на 184,1 млн руб., увеличить в 2025 и 2026 годах — на 213,4 млн руб. ежегодно. Таким образом, из краевой казны в 2024 году на реставрацию Гостиного двора будет направлено 234 млн руб. с учётом остатка неиспользованных средств на 1 января текущего года — 154,1 млн, в 2025 и 2026 годах из бюджета будет выделено по 213,4 млн руб.

В прошлом году на разработку научно-проектной документации был заключён договор с московским ООО «Рестюнион». Стоимость составила 8,8 млн руб. Как указано в финансово-экономическом обосновании проекта поправок к бюджету, срок выполнения работ — июнь 2024 года с последующим прохождением Главгосэкспертизы. В декабре проект получил заключение историко-культурной экспертизы. Ранее сообщалось, что к работам по сохранению «Гостиного двора» в Кунгуре планируется приступить с 2025 года.





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