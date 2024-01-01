Алёна Бронникова Омбудсмен Прикамья получил за год более 600 обращений о защите прав военнослужащих Из плена вернулись 32 человека Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в 2023 году получил почти в три раза больше обращений, связанных с защитой прав военнослужащих и их семей, чем за предыдущий год. Как рассказал омбудсмен на заседании регионального парламента 21 марта, за год он получил 619 таких обращений, тогда как в 2022 году — всего 233.

Тематика обращений касалась установления местонахождения участников СВО и возвращение из плена, получение мер социальной поддержки и прохождение реабилитации, а также финансовое обеспечение и пр. Из плена удалось вернуть 32 человека. Сапко заострил внимание на проблемах оказания юридической и реабилитационной помощи и добавил, что отдельные положения законодательства об оказании бесплатной юридической помощи требуют усовершенствования.

«Актуальным остаётся вопрос оказания нуждающимся в квалифицированной юридической помощи. К сожалению, мы начинаем сталкиваться с псевдоюристами, которые пытаются некачественно и неграмотно оказать эту помощь. Отдельного внимания требуют обращения по вопросам долечивания и реабилитации участников СВО, получивших ранения при прохождении военной службы», — отметил омбудсмен.

В целом за предыдущий год уполномоченному поступило 6 тыс. обращений от 7 тыс. человек. Из них 10% затрагивают тему защиты прав военнослужащих.

В феврале Игорь Сапко сообщил «Новому компаньону», что с начала специальной военной операции из украинского плена вернулись 25 военнослужащих из Пермского края. Затем состоялся ещё один обмен российских и украинских военнослужащих. В числе российских из плена были освобождены семеро человек из Перми, Березников и Чусового.

На пленарном заседании отсутствовали Эдуард Аветисян (временная нетрудоспособность), Анна Баранова (временная нетрудоспособность), Евгений Зыбин (отпуск), Алексей Инюткин (командировка), Андрей Кобелев (отпуск), Мария Коновалова (временная нетрудоспособность), Алексей Наборщиков (командировка), Геннадий Шилов (временная нетрудоспособность).

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