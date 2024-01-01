Максим Артамонов Из украинского плена вернулись семеро военнослужащих из Прикамья Это уже третий обмен с начала года Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Игоря Сапко

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, вновь состоялся очередной обмен российских и украинских военнослужащих.

По предварительным данным, из плена были освобождены семеро человек — это военнослужащие из Перми, Березников и Чусового.

«Обмен прошёл по схеме 100/100. Планировался ещё позавчера, но пришлось чуть подождать, не торопился с информацией, да и списки сверял», — пояснил Сапко.

Он добавил, что впереди у военнослужащих важны этап медицинского лечения и реабилитации на базе в Подмосковье.

Прикамский омбудсмен общается с родственниками освобождённых солдат по телефону.

Это уже третий обмен в этом году.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в конце января из украинского плена вернулись восемь военнослужащих из Пермского края. Среди них были жители Перми, Красновишерска, Очёра, Кунгура, Ильинского и Добрянки.

По официальной информации Минобороны РФ, 31 января в результате переговорного процесса с территории Украины были возвращены 195 российских военнослужащих, а взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ.

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