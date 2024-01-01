Екатерина Артёмова Из украинского плена возвращены восемь военнослужащих из Пермского края Всего в ходе очередного обмена пленными вернулись 195 российских военных Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Сапко ВКонтакте

В ходе сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной из украинского плена вернулись восемь военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице ВКонтакте.

По данным омбудсмена, среди вернувшихся военнослужащих — жители Перми, Красновишерска, Очёра, Кунгура, Ильинского и Добрянки.

«Пообщался по телефону с родственниками, вместе ждём новостей», — написал Игорь Сапко в соцсети.

Ранее Минобороны РФ в своём телеграм-канале сообщило, что 31 января в результате переговорного процесса с территории Украины были возвращены 195 российских военнослужащих, а взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ.

Напомним, в начале января из украинского плена вернулись 248 российских военнослужащих, в том числе шесть жителей Пермского края. Затем планировалось провести очередной обмен 24 января. Однако он не состоялся, так как российский самолёт Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит в небе над Белгородской областью. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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