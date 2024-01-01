До шести увеличилось число освобождённых из украинского плена жителей Прикамья Ранее сообщалось о пяти военнослужащих Поделиться Твитнуть

скриншот видео Минобороны РФ

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, ему поступили уточнённые официальные списки возвращённых на днях из украинского плена российских военнослужащих. «Наших земляков не пять, а шесть! И это не может не радовать!» — написал омбудсмен в своих соцсетях.

Он также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой: «Очень важно, что обращения от нас, связанные с освобождением ребят из плена, установлениеи местонахождения пропавших без вести, которые мы направляем федеральному уполномоченному, не остаются без внимания и ответа, находятся на личном контроле в формате полноценной обратной связи. Ждём вместе очередного обмена!».

Напомним, 3 января, стало известно, что Россия и Украина впервые с августа 2023 года провели обмен пленными. По заявлению Минобороны РФ, в Россию вернулись 248 военнослужащих. Переговоры проходили при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Тогда же сообщалось, что из украинского плена вернулись пять военнослужащих из Пермского края. Из них трое — жители Перми, двое — уроженцы других городов региона. Откуда родом шестой вернувшийся из плена житель Прикамья, не уточняется.

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