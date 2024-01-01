Екатерина Артёмова Из украинского плена вернулись пять военнослужащих из Прикамья Всего освобождены 248 российских военных Поделиться Твитнуть

Фото: кадр из видео на странице Игоря Сапко в «ВКонтакте»

В ходе нового обмена пленными между Россией и Украиной из украинского плена вернулись пять военнослужащих из Пермского края. Из них трое — жители Перми, двое — уроженцы других городов региона. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице ВКонтакте.

«Переговорил по телефону с родственниками, они выразили искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в этом сложном переговорном процессе. Хочется надеяться, что дальнейшие обмены возобновятся в прежнем формате и все ребята вернутся домой. С этой мыслью и обращаюсь к близким тех, кто находится ещё в плену», — написал Сапко.

Накануне, 3 января, стало известно, что Россия и Украина впервые с августа 2023 года провели обмен пленными. По заявлению Минобороны РФ, в Россию вернулись 248 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил о возвращении на территорию страны 230 военнослужащих. Переговоры проходили при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

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