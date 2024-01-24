Максим Артамонов В Белгородской области сбит военный самолёт Ил-76 На его борту находились 65 украинских военнопленных Поделиться Твитнуть

Сегодня днём в Корочанском районе Белгородской области был сбит самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. Первым о происшествии написал глава региона Гладков. Видео падения самолёта появились также в соцсетях.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал Гладков.

Кроме военнопленных, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Как утверждает SHOT, обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области. От места, где упал самолёт Ил-76, до границы с Украиной почти 50 км.

По данным Mash, самолёт сбили ВСУ из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По информации издания «Украинская правда», на борту судна находились ракеты С-300, а к падению причастны ВСУ. Позже материал был отредактирован.

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ил-76 — тяжёлый военно-транспортный самолет. Его используют для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 60 т на расстояние 3600-4200 км.

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