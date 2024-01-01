Алёна Бронникова Жалобы из-за нарушений социальных прав в Прикамье сократились на 17% За год к омбудсмену обратились более 7 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксировано снижение количества обращений о нарушении социальных прав, поступивших уполномоченному по правам человека Игорю Сапко, в сравнении с 2022 годом. Об этом омбудсмен сообщил в своём докладе об итогах 2023 года на пленарном заседании краевого заксобрания 21 марта.

В целом за предыдущий год уполномоченному поступило 6 тыс. обращений от 7 тыс. человек. Из них 3,9 тыс. — ходатайств и 2 тыс. жалоб, по которым в 85% случаев были восстановлены нарушенные права жителей региона. Большую часть от общего объёма составили жалобы о нарушении социальных прав (41%).

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2023 году

«В 2023 году зафиксировано снижение количества обращений на нарушения социальных прав граждан на 17%. Однако социальные права традиционно находятся на первом месте среди жалоб — они занимают 41% от всех поступивших», — рассказал Игорь Сапко.

Больше всего оказалось жалоб о нарушениях жилищных прав. Их количество также снизилось в 2023 году на 17%. Омбудсмен отметил, что основные проблемы по данному вопросу касаются обеспечения временным жильём — ненормативное состояние жилья или отсутствие свободного манёвренного фонда, расселения из аварийного жилья и обеспечения общежитиями студентов СПО.

Среди жалоб, связанных с охраной здоровья, он отметил неукомплектованность медучреждений врачами, обеспечение специализированным питанием отдельных категорий пациентов и доступность паллиативной помощи. Количество обращений о нарушении прав в данной сфере снизилось на 35%. На социальное обеспечение жалобы сократились на 10%.

Кроме того, по сравнению с 2022 годом снизилось количество обращений о нарушениях гражданских (на 32%), экономических (на 9%) и политических (на 34%) прав.

Обращений о нарушениях прав в сфере экологии поступило больше на 10%, чем в прошлом году. Из 151 жалобы больше всего оказалось на бездействия органов местного самоуправления по обеспечению комфортного проживания (121), на втором месте — о нарушении общественного спокойствия в ночное время (18) и девять жалоб о нарушении санитарных норм.

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