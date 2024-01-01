Екатерина Артёмова С начала СВО из украинского плена вернулись 25 военнослужащих из Прикамья Два крупных обмена военнопленными состоялись в январе Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Сапко ВКонтакте

С начала специальной военной операции РФ на Украине из украинского плена вернулись 25 военнослужащих из Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

Два крупных обмена состоялись в январе этого года. Один из них прошёл 3 января. В Россию, по заявлению Минобороны РФ, тогда вернулись 248 военнослужащих, среди которых были шесть человек из Пермского края. Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил о возвращении на территорию страны 230 военнослужащих.

Затем планировалось провести очередной обмен 24 января. Однако он не состоялся, так как российский самолёт Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит в небе над Белгородской областью. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Позже обмен всё-таки состоялся: 31 января с территории Украины были возвращены 195 российских военнослужащих, в том числе восемь жителей Прикамья, а взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ.

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