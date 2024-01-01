В ходе СВО в Херсонской области погиб доброволец из Пермского края Поделиться Твитнуть

Александр Митрофанов

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья Александр Митрофанов, об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Известно, что военнослужащему было 45 лет. Он отправился на СВО добровольцем в сентябре 2023 года, а убит был через два месяца в с. Крынки Херсонской области.

Церемония прощания с бойцом состоится 25 марта в Кизьвенском доме культуры. Начало в 11 час.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в зоне спецоперации погиб уроженец Краснокамского округа, рядовой Антон Шамсиев. Он служил в должности гранатомётчика. О времени и месте прощания с Шамсиевым чиновники пообещали сообщить позже.

А сегодня, 21 марта, в Коми-округе состоятся похороны убитого на СВО 30-летнего Ильи Харина. У мужчины остались жена и трое дочерей.

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