Максим Артамонов В СВО погиб многодетный отец из Прикамья Илья Харин Мужчину похоронят 21 марта на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

Во время боевых действий в зоне спецоперации погиб уроженец Коми округа, 30-летний Илья Харин. Об этом соощает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Илья Харин родился в д. Москвина Кудымкарского района Пермской области 12 ноября 1993 года. Он закончил среднюю общеобразовательную школа, а затем поступил в профессиональный лицей № 2.

В последнее время был самозанятым. После начала СВО он заключил контракт и погиб в зоне боевых действий. У него остались жена и трое дочерей.

Прощание с погибшим состоится 21 марта в 12:00 часов д.Москвина в местом СДК.

Как ранее писал «Новый компаньон», 1 марта на СВО погиб другой многодетный отец из Прикамья — старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского округа. Его похоронили 14 марта.

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