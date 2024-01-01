Максим Артамонов В спецоперации убили многодетного отца из Прикамья Руслана Ожиганова Мужчину похоронят 14 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 1 марта этого года погиб старший сержант Руслан Ожиганов. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Руслан Ожиганов родился 21 сентября 1979 года в посёлке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999-го по октябрь 2001-го проходил службу в ВС РФ. Мужчина был женат, воспитывал дочь и двух сыновей.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Церемония прощания состоится 14 марта в с. Вознесенское. Там же пройдёт траурный митинг.

Напомним, многодетные пермяки гибнут в зоне СВО регулярно. Так, в конце января в Пермском крае похоронили уроженца Косинского района 56-летнего Александра Корчкова, который погиб 13 января этого года. У него осталось трое детей.

Ранее в ходе СВО погиб другой многодетный отец — житель Очёрского городского округа Дмитрий Чупашев. Ему было 43 года. С 1999 по 2000 год он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова. У мужчины остались четверо детей.

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