В ходе СВО погиб отец четверых детей из Пермского края
Дмитрию Чупашеву было 43 года
При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб житель Очёрского городского округа Прикамья Дмитрий Чупашев, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким.
Дмитрию было 43 года. Он родился 5 марта 1980 года в д. Наберухи Очёрского района. Окончив 9 классов Нововознесенской школы, он продолжил обучение в Нытвенском профессиональное училище, получил профессии электрика, механика и тракториста.
В 1998 году Дмитрия призвали на военную службу, в 1999-2000 годах он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова.
В октябре 2023 года Дмитрий Чупашев подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий СВО.
У военнослужащего остались жена и четверо детей.
Ранее «Новый компаньон» писал, что во время спецоперации погиб житель Красновишерского округа, бывший член участковой избирательной комиссии, призванный на службу в октябре 2023 года, 55-летний сержант Виктор Ефремов.
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