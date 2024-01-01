В ходе СВО погиб отец четверых детей из Пермского края Дмитрию Чупашеву было 43 года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чупашев

ВКонтакте

При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб житель Очёрского городского округа Прикамья Дмитрий Чупашев, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Дмитрию было 43 года. Он родился 5 марта 1980 года в д. Наберухи Очёрского района. Окончив 9 классов Нововознесенской школы, он продолжил обучение в Нытвенском профессиональное училище, получил профессии электрика, механика и тракториста.

В 1998 году Дмитрия призвали на военную службу, в 1999-2000 годах он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова.

В октябре 2023 года Дмитрий Чупашев подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий СВО.

У военнослужащего остались жена и четверо детей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во время спецоперации погиб житель Красновишерского округа, бывший член участковой избирательной комиссии, призванный на службу в октябре 2023 года, 55-летний сержант Виктор Ефремов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.