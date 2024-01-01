Максим Артамонов В СВО убили военнослужащего из Прикамья Виктора Ефремова Он погиб через три дня после 55-летия Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Во время спецоперации погиб житель Красновишерского округа сержант Виктор Ефремов. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края.

Виктор Ефремов был членом участковой избирательной комиссии № 1633 поселка Вая Красновишерского округа. В октябре 2023 года его призвали на военную службу.

Крайизбирком от лица системы избирательных комиссий выразил глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и сослуживцам военнослужащего. Информация о том, как и где он погиб, не сообщается.

На странице Православной молодёжи Прикамья в соцсети ВКонтакте говорится, что Виктор Ефремов был проводником и всегда либо сопровождал православных в миссионерских экспедициях, либо помогал им, насколько это возможно.

Фото: Православная молодёжь Прикамья

10 января этого года ему исполнилось 55 лет, а 13 января он погиб.

Прощание состоится 29 января в Культурно-деловом центре Березников, а похоронят его 30 января на родине — в посёлке Вая Красновишеского муниципального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.