Максим Артамонов На СВО погиб многодетный отец из Прикамья Александр Коряков Его убили в начале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Косинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб уроженец Косинского района Прикамья 56-летний Александр Корчков. Об этом сообщили местные власти на официальной странице ВКонтакте.

Александр Коряков родился 19 апреля 1967 года в д. Селище Косинского района Пермской области. Там же работал и завёл семью.

В сентябре 2023 года решил принять участие в российской спецоперации, а 13 января этого года погиб в ходе выполнения боевых задач. У мужчины остались жена и трое детей.

Сегодня, 30 января, с 14:00, в администрации округа проходит прощальная панихида.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Как ранее писал «Новый компаньон», ранее в ходе СВО погиб другой многодетный отец — житель Очёрского городского округа Дмитрий Чупашев. Ему было 43 года. С 1999 по 2000 год он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова.

В октябре 2023 года Дмитрий Чупашев подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий СВО. У военнослужащего остались жена и четверо детей.

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