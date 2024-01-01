Максим Артамонов На СВО убили гранатомётчика из Прикамья Антона Шамсиева О дате похорон чиновники сообщат позже Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Краснокамского округа

В ходе боевых действий в зоне спецоперации погиб уроженец Краснокамского округа, рядовой Антон Шамсиев. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местную администрацию.

При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется. Известно лишь, что Антон Шамсиев служил в должности гранатомётчика.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким солдата.

О времени и месте прощания с Антоном Шамсиевым чиновники пообещали сообщить позже.

Напомним, сегодня в Коми округе состоятся похороны многодетного отца, 30-летнего Ильи Харина, который также погиб зоне боевых действий СВО. У мужчины остались жена и трое дочерей.

Ранее, 1 марта, в спецоперации погиб и другой многодетный отец из Прикамья — старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского округа. Его похоронили 14 марта.

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